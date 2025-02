Sanremo 2025 Noemi – Se t’innamori muori

Leggi su Open.online

Ennesimo talento musicale sbocciato dai talent italiani,(al secolo Veronica Scopelliti, 25 gennaio 1982) si fa notare a 26 anni durante il programma X Factor, che chiude quinta in classifica. La vittoria mancata non le impedisce di affermarsi anche di fronte al grande pubblico: un anno più tardi, nel 2009, il suo singolo Briciole entra nella top 100 europea di Billboard. Da quel momento in avanti,sceglie più volte il palco del Festival di. Sono per la precisione otto, contando quella di quest’anno, le sue partecipazioni alla kermesse ligure. La prima risale al 2010, quando con il brano Per tutta la vita la cantante romana si piazza quarta nella categoria “Campioni”. Due anni dopo, la sua Sono solo parole si piazza terza dietro ad Arisa e alla vincitrice Emma. Di recente ha preso parte al Festival del 2021 con Glicine e a quello del 2022 con Ti amo non lo so dire, senza però mai andare oltre il quattordicesimo posto in classifica.