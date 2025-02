Sanremo 2025 Modà – Non ti dimentico

Leggi su Open.online

Tra le tante “vecchie” conoscenze del palco dell’Ariston ci sono anche loro, i. La band milanese, nata nel 2002 e composta da Francesco (Kekko) Silvestre, Enrico Zapparoli, Diego Arrigoni, Stefano Forcella e Claudio Dirani, torna a distanza di due anni a partecipare al Festival di. In realtà il vero e proprio debutto nella kermesse sanremese risale al 2005 con Riesci a innamorarmi. Nel 2011, poi, duettando con Emma sfiorano la vittoria del Festival cantando Arriverà, seconda dietro a Roberto Vecchioni. È l’anno della loro consacrazione davanti agli occhi del grande pubblico. L’album Viva i romantici vende quasi 500mila copie in Italia e guadagna il disco di diamante sulle ali dei singoli Come un pittore e Sono già solo. Due anni dopo tornano all’Ariston, questa volta in solitaria, e piazzano la loro Se si potesse non morire al terzo posto.