Lapresse.it - Sanremo 2025, Marcella: “‘Bella stronza’? A me non piace si maltratti una donna”

Leggi su Lapresse.it

Bella prende posizione sulla scelta di Fedez di cantareinsieme a Marco Masini la serata delle cover. “Nel mio testo, io mi do della ‘. Ma me lo dico da sola. Non permetterei a nessuno di rivolgermi questo epiteto“, dice la cantante in conferenza stampa al teatro Ariston, rispondendo a chi le domanda un commento sulla scelta di Fedez.“Detto questo – ha proseguito – io ho già tanti pensieri, oltre alla voce, alla canzone, non me la sento di commentare anche quest’altra cosa. Perché è una faccenda dell’organizzazione che ha accettato. Evidentemente avranno cambiato qualche parola. A me nonche siuna. Neanche con le parole. Non lo sopporterei. Però è una canzone che ha avuto anche un certo successo. L’hanno accettata, e vuol dire che va bene”.