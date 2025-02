.com - Sanremo 2025, Marcella Bella: «Non ho bisogno della raccomandazione di nessuno»

Ecco cosa ha raccontatonella conferenza stampa al Festival di, dove torna in gara, con il brano Pelle diamante, dopo ben 18 annitorna in gara, dopo diciotto anni, per la nona volta, alla 75° edizione del FestivalCanzone Italiana con Pelle Diamante, in pre-order, scritto da, Marco Rettani, Senatore Cirenga, Andrea Simoncini. Produzione FFN Records, Starpoint Corporation, BMG.L’artista ha raccontato di cosa parla il brano in conferenza stampa, a poche ore dalla prima esibizione: «Il testo parla di me, del mio carattere, penso che tutte le donne dovrebbero costruirsi una corazza, suggerisco di farla di diamanti perché è la pietra più preziosa perché mai come oggi ne abbiamo. Quando ero bambina e stavo in Sicilia sentivo dire del delitto d’onore, non mi sarei mai aspettato che oggi, invece di divorziare, alcuni uomini preferiscono uccidere.