Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, Marcella Bella: “Mi do della stro**a. Ma me lo dico da sola. Non permetterei a nessuno di rivolgermi questo epiteto. Io raccomandata? No”

respinge le accuse, oggi più di ieri. “Io? Voglio tranquillizzare tutti: canto solo da 56 anni e non ho bisogno di essereda. Io sono abbastanza importante nella canzone italiana e non ho bisogno di scomodare persone importanti”. Così l’artista, in gara al Festival dicon il brano “Pelle di diamante”, risponde con fermezza alle voci di una sua presunta raccomandazione politica. L’artista mette così a tacere ogni insinuazione e lancia una provocazione: “E allora uno sconosciuto che arriva tra i Big da dove arriva? La domanda è stata posta solo per me“.E ancora: “Ci tengo molto a questa canzone perché parla un pò di me e del mio carattere. E anche le altre donne dovrebbero avere più forza e farsi una specie di corazza. Io, nella canzone, suggerisco di farsi una corazza di diamanti, perché è la pietra più dura e preziosa e mai come inmomento ne abbiamo bisogno”.