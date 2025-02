Sbircialanotizia.it - Sanremo 2025, Lucarelli incontra la mamma di Fedez: il racconto sui social

Leggi su Sbircialanotizia.it

La giornalista su Rtl 102.5 e Radio Zeta, 'non ci sono stati litigi, per carità' Selvaggia, in diretta da Villa Noseda a, ha raccontato di averto ladial ristorante alla vigilia dell'apertura del Festival. Lo ha anticipato ai microfoni di Rtl 102.5 e Radio Zeta, poi su Instagram, .L'articololadi: ilsuiè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.