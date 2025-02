Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, l’oroscopo dei cantanti in gara: Fedez favorito dalle stelle, Giorgia e Tony Effe partono in svantaggio

Mentre il Festival diprende il via, l’astrologia offre una chiave di lettura affascinante per prevedere chi potrebbe brillare sul palco dell’Ariston. Con Giove in Gemelli, l’energia predominante sarà vivace, comunicativa e ricca di sorprese. Questo transito favorisce i segni d’aria, ma anche alcuni artisti carismatici di altri elementi potrebbero sorprendere. Vediamo le previsioni segno per segno.L'articolodeiininproviene da Il Fatto Quotidiano.