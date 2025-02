Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, l’omaggio di Carlo Conti a Ezio Bosso. La neoplasia al cervello, poi la malattia neurodegenerativa: chi era il pianista morto a 48 anni

“Delle mie tre edizioni ci sono tre momenti che rimangono nel mio cuore: uno di questi è quando ho ospitato e ho avuto la fortuna di presentare all’Italia un maestro come”. Così parlòa un giorno dell’inizio di. E allora la prima serata dell’edizione delIV si aprirà con un omaggio ale compositore piemontesea Bologna nel maggio 2020 a 48dopo una lunga. Nel 2016, l’anno in cui uscì il suo album The 12th room,già malato salì sul palco diper eseguire Following a bird, brano d’apertura di ogni suo concerto, muta contemplazione del mistero ancestrale del suono. Following a bird risuona anche l’11 febbraiodal palco dell’Ariston per ricordare un artista che in vita lasciò un segno indelebile e atipico nell’universo musicale senza mai ricevere una giusta e logica ricompensa di ascolto e critica.