Sanremo 2025 l' omaggio a Ezio Bosso e l' audio salta Clerici in lacrime per Frizzi

È finito il tempo dell'attesa. Il 75esimo Festival disi apre nel ricordo di, il compositore e pianista scomparso nel 2020. Ad ospitarlo sul palco del teatro Ariston fu proprio Carlo Conti nel 2016. "Ricordatevi sempre: la musica come la vita si può fare solo in un modo: insieme": sono le parole diche il direttore artistico ha scelto per far partire la competizione canora più seguita d'Italia. Intanto il palco si è acceso gradualmente e il conduttore è entrato dalle scale high tech della scenografia di Riccardo Bocchini per dare ufficialmente il via alla gara dei cantanti, che stasera si esibiranno tutti, votati dalla sola giuria della Sala Stampa dell'Ariston Roof. Peccato che, sul più bello, quando cioè Carlo Conti stava salutando il pubblico in sala e a casa, ci sono stati problemi di