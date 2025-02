Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, lo sfogo di Bianca Balti: “Con il cancro i marchi hanno smesso di considerarmi. Voglio mostrare al mondo il potere del mio nuovo look”

Un messaggio potente, carico di coraggio e di voglia di rinascita., a poche ore dal debutto sul palco dell’Ariston come co-conduttrice del Festival di, affida a Instagram un lungo, in cui ripercorre la sua carriera e racconta come la malattia le abbia cambiato la vita e la percezione di sé. La top model sta infatti combattendo contro un tumore ovarico, diagnosticatole la scorsa estate nonostante una doppia mastectomia preventiva a cui si era sottoposta nel 2022, dopo aver scoperto di essere portatrice del gene BRCA1.“Fare la modella mi è semplicemente capitato”, esordisce. “I clienti mi offrivano lavori e io accettavo o meno, in base alla creatività e al budget. Ha funzionato magicamente per quasi vent’anni”. Un percorso professionale quasi “passivo”, che ha subito una brusca frenata con l’arrivo del Covid: “Le coserallentato e ho deciso di assumere un ruolo più attivo nella mia carriera”.