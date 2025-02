Panorama.it - Sanremo 2025: Le pagelle della prima serata

Il commento e lein diretta alle 29 canzoni in gara al Festival di.Gaia - Chiamo io chiami tu - Voto: 5Ritmo, tante parole e arrangiamenti contemporanei urban in un pezzo che non decolla e si avvita su se stesso. Ripetitivo e ridondante. Francesco Gabbani - Viva la vita - Voto: 5,5La quarta volta di Gabbani al Festival non è il suo momento migliore aUna ballad piano e voce intensamente "positiva": "Viva la vita finché ce n'è" canta, ma è difficile non pensare ad almeno cinque o sei canzoni del suo repertorio decisamente più a fuoco e originali di questa.Rkomi - Il ritmo delle cose - Voto 5Di canzoni così sulle piattaforme streaming ce ne sono un'infinità. Questa funzionerà quasi sicuramente ma resta il fatto che siamo nella ripetizione di uno schema sonoro tra ritmi incalzanti e aperture melodiche che alla fine rende indistinguibili gli artisti.