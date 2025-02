Tpi.it - Sanremo 2025, le pagelle degli abiti della prima serata del Festival

, ledelnon è più solo ilcanzone italiana: è ormai anche la passerella più attesa dell’anno. Il palco dell’Ariston si trasforma in una vera e propria sfilata, degna delle capitali mondialimoda. Per le prossime serate, preparatevi a un tripudio di look spettacolari: eleganti, audaci, scintillanti, a volte impossibili da indossare, ma sempre pronti a dettare tendenze. E questo è il bello di: il glamour di un red carpet hollywoodiano, condito da canzoni inedite, ospiti d’eccezione e una dose irresistibile di spettacolo. E noi? Come ogni anno, siamo prontissimi a giudicare ogni outfit in tempo reale! Promettiamo ironia, sincerità, schiettezza e, se necessario, anche bocciature senza pietà – proprio come cantava Anna Oxa.