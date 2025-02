Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, le pagelle ai look della prima serata – Noemi incanta l’Ariston (e Gerry Scotti): “Sembra uscita da una fiaba”

Carlo Conti da il via alla 75esima edizione del Festival dicon un completo creato appositamente per lui da Stefano Ricci. Il primo completo è uno smoking nero con giacca in velluto “mid night blue”. Un importante papillon nero completa il tutto, come vuole la tradizione. Al suo fianco c’è, primo co-conduttore di questa: anche “zio” sceglie il blu ed è elegantissimo in uno smocking con giacca dai rever lucidi abbinati alla cravata.GAIA: È Gaia ad aprire la gara. L’emozione traspare dallo sguardogiovane cantante che la scorsa estate ha fatto ballare tutti sulle note del tormentone “Sesso e Samba”. Per lei è la seconda volta aldopo il debutto del 2021 e scende la scalinata con un sensuale abito bustier effetto nude. Lo spacco sul retro è perfetto per lasciarle agio nei movimenti e i sandali con tacco (comodo) trasparente le consentono di ballare la coreografia con i ballerini.