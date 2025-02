Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, le pagelle ai look del Green Carpet: Tony Effe a petto nudo sotto la pelliccia, Francesca Michielin in “pigiama” e con le stampelle – FOTO

Non è più verde, ma resta un reda tutti glitti. Ildi, che ha ufficialmente aperto la 75esima edizione del Festival, si è trasformato in una vera e propria passerella di stile, con i 29 cantanti in gara pronti a sfidarsi non solo a colpi di note, ma anche di. Una passerella lunga 300 metri, da via Matteotti al Suzuki Stage di piazza Colombo,gli occhi attenti digrafi, giornalisti e fan, in attesa dell’inizio della kermesse canora, che prenderà il via martedì 11 febbraio. E se la maggior parte degli artisti ha optato per un rassicurante total black, non sono mancati tocchi di colore, trasparenze audaci e dettagli originali.Tra le protagoniste indiscusse della serata, Elodie, in un abito midi trasparente di Mugler drappeggiato e stola di, con décolleté Amina Muaddi e gioielli Tiffany & Co.