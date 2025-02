Leggo.it - Sanremo 2025, le lacrime di Antonella Clerici per Fabrizio Frizzi: «Se fosse ancora qui, sarebbe sul palco con noi»

Leggi su Leggo.it

Lo ha nominato spesso in questi giorni pre Festival e non poteva non farlo anche nella prima serata. Carlo Conti, dopo aver introdotto i suoi due grandi amici, chiamati per condurre la serata.