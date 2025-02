361magazine.com - Sanremo 2025: Lauro prelato, Elodie senza filtri e Fedez in modalità zombie. I look del primo red carpet

Sfila ilreddei concorrenti in gara al Festival di. Da, ecco come hanno esordito i volti noti del FestivalMancano poche ore al Festival die ilredregala già grandi emozioni. Gli artisti in gara sfilano fuori le mura dell’Ariston svelando i temi modaioli che presumibilmente li accompagneranno durante l’intera Kermesse. Dentro e fuori dal palco.Con gli immancabili mazzi di fiori – elementi tipici del folclore della città e icone di uno show che da generazioni non smette di tenere inchiodati davanti al piccolo schermo migliaia di utenti, ecco gli artisti sfilare con i loro outfit provocatori.Achille, vestito da Dolce & Gabbana, diventaper una notte., scopre saggiamente la mercanzia, masvelare troppo.