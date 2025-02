Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, la vera scaletta della prima serata: inizia Gaia e chiudono i The Kolors, Jovanotti super ospite. Fine prevista all’1.30

Manca sempre meno all’inizionuova edizione del Festival di. Sotto la guida di Carlo Conti,proprio oggi – martedì 11 febbraio– la 75esima edizione del Festivalcanzone italiana. Tanti gli ospiti attesi e soprattutto ben 29 le canzoni in gara (dopo il ritiro di Emis Killa). Cosa bisogna aspettarsi dallapuntata? Di seguito la bozza, stando alle dichiarazioni di Conti durante la conferenza stampa che si è tenuta alle ore 12:00. In attesa di scoprire laminuto per minuto, ecco cosa è già noto sull’appuntamento di stasera. Innanzitutto con Carlo Conti ci saranno due colleghi e amici Antonella Clerici e Gerry Scotti. Gli ospiti, invece, sono Noa e Mira Awad che canteranno “Imagine” e ci sarà ilLorenzocon un “momento stravolgente”.