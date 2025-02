Dilei.it - Sanremo 2025, la scaletta della prima serata: cantanti, ospiti e orari

Il grande giorno è giunto e il Festival diè qui. Carlo Conti ha dinanzi a sé una sfida tutt’altro che semplice e lo stesso dicasi per i Big in gara. Riuscire a stare alla larga dalle polemiche quest’anno è cosa dura, soprattutto per alcuni nomi ben noti.Nel frattempo ecco ladell’Ariston, che vedrà il direttore artistico affiancato dai co-conduttori Gerry Scotti e Antonella Clerici. Come sappiamo, Emis Killa si è ritirato dalla gara e non è stato sostituito. In questo appuntamento inaugurale, dunque, ci saranno 29 esibizioni.Chi canta, lae gliCome detto, ci sarà un’esibizione in meno ma il tempo “risparmiato” con l’assenza di Emis Killa verrà colmato di certo dagli. Carlo Conti ha invitato sul palco Jovanotti e la cantante israeliana Noa, insieme con l’artista palestinese Mira Awad.