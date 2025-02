Sanremo 2025 la scaletta della prima serata | a che ora suonano Jovanotti e i 29 cantanti in gara L’omaggio a sorpresa che apre il Festival

Leggi su Open.online

Si aprirà con Gaia e si chiuderà con i The Kolors ladeldi. Alle 20.45 di stasera, martedì 11 febbraio, siil sipario dell’Ariston sulla 75esima edizionekermesse. La buonanotte è prevista poco dopo l’1.30 di notte. Questo almeno secondo lache circola a poche ore dall’inizio del. L’ordine di uscita dei 29 artisti in, anticipato fin dalla tardadi ieri, pare rispettato. Ad aprire ladell’inizio, saranno però le immagini di un altro grande artista: Ezio Bosso. La lungasarà presentata da Carlo Conti, che è anche direttore artistico del, affiancato questa sera da due co-conduttori d’eccezione: Antonella Clerici e Gerry Scotti. Oltre ai 29in, tra gli ospiti più attesi è, che si esibirà in un medley che comincerà fuori dall’Ariston e, ha rivelato Conti in conferenza stampa, si avvarrà «di tanti tamburi».