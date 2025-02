Liberoquotidiano.it - Sanremo 2025, la scaletta della prima sera (e quella promessa di Carlo Conti)

Apre il baraccone. Il solito. Quello che fa parlare una settimana, ma anche due o tre. Che poi in realtà non è nemmeno il solito, perché dopo un lustro è cambiato il Gran Cerimoniere e oggi tocca a, successore del rivoluzionario Amadeus, da qualche tempo tele-espatriato sull'altro lato del telecomando. E quindi il signor. Eccolo, impeccabile e abbronzatissimo. È al quarto giro qui ae farà pure il quinto nel 2026, sempre che la Rai riesca a non farsi fottere la concessione. Son rogne, ma tempo al tempo, ché qui c'è da infiocchettare l'edizione numero 75, al via questa(a Iddio piacendo). Il Signorappare in conferenza e lo vedi che non è un pivello, ci sa fare, ha tutto sotto controllo e ben sa che domani mattina alle ore 10 saranno tutti con i fucili puntati.