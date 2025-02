Amica.it - Sanremo 2025: la prima serata tra i Big, il Papa e Jovanotti

Le parole di Ezio Bosso, il ringraziamento a Amadeus e Fiorello per il passaggio di testimone e via. Carlo Conti apre ladel 75mo Festival dicon grande ritmo. E chiama subito Gaia,Big in gara. Qui tutto il programma della. Gerry Scotti e Antonella Clerici promossi alla co-conduzione. Rkomi e Irama a petto (depilato e tatuato) e nudo: sotto la giacca niente. E ac’è perfinoFrancesco, con un videomessaggio di pace.!!!! Il più grande spettacolo lo porta lui con il super gruppo Rockin’ 1000 “apparecchiato” con le sue batterie davanti all’Ariston. «Sarà una figata», aveva detto. promessa mantenuta. GUARDA LE FOTOÈil primo super ospite di: le foto più belle, tra palco e privato, di Lorenzo Cherubini Rose Villain – sexy in rosso fiammante – strappa un grido in dialetto dal pubblico: Si’ na pietra! La sua Fuorilegge cresce con l’ascolto.