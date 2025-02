Isaechia.it - Sanremo 2025, la prima serata: commenti a caldo

Alle 20.40, su RaiUno, ladella 75^ edizione del Festival dicondotta da Carlo Conti. Con lui sul palco Antonella Clerici e Gerry Scotti.Si esibiranno sul palco tutti e 29 i Big in gara, ossia Achille Lauro, Bresh, Brunori Sas, Clara, ComaCose, Elodie, Fedez, Francesca Michelin, Francesco Gabbani, Gaia, Giorgia, Irama, Joan Thiele, Lucio Corsi, Marcella Bella, Massimo Ranieri, Modà, Noemi, Olly, Rkomi, Rocco Hunt, Rose Villain, Sarah Toscano, Serena Brancale, Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento, Simone Cristicchi, The Kolors, Tony Effe, Willie Peyote.Le canzoni saranno votate unicamente dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e a finesaranno comunicati solo i primi 5 classificati non in ordine di piazzamento.Tra gli ospiti dellaJovanotti, mentre Noa e Mira Awad canteranno Imagine.