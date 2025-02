Lettera43.it - Sanremo 2025, la prima gaffe è servita: Conti esordisce con 30 secondi di silenzio

Leggi su Lettera43.it

Carloè tornato sul palco del Teatro Ariston per apriree lo ha fatto con l’omaggio a Ezio Bosso, con una battuta e con la. Il conduttore e direttore artistico ha esordi con un «itornano, e infatti sono tornato». Ma poco dopo, proprio mentre stava spiegando la scelta di omaggiare il musicista scomparso nel 2020, l’audio è saltato e nelle tv di tutta Italia non si è sentita più la sua voce. È tornata dopo circa 30, al momento dell’annuncio dellacantante in gara: Gaia. Unache non è sfuggita agli utenti su X, che già a migliaia stanandoutilizzando l’omonimo hashtag.Articolo completo:, lacon 30didal blog Lettera43