Isaechia.it - Sanremo 2025, la conferenza stampa della prima serata: l’ordine di uscita dei 29 Big in gara e gli ospiti

Leggi su Isaechia.it

Mancano ormai pochissime ore alla settantacinquesima edizione del Festival di, in onda su Rai1, Radio2 e RaiPlay dall’11 al 15 febbraio. Alla conduzione, Carlo Conti, già al timonekermesse nelle edizioni 2015/2016/2017, che nellasarà affiancato dai co-conduttori Antonella Clerici e Gerry Scotti.In attesa dell’inizio del debutto del Festival, si è tenuta la tradizionaledi presentazione alla presenza del sindaco diAlessandro Mager e la dirigenza Rai, rappresentata dal Direttore Intrattenimento Prime Time, Marcello Ciannamea. Presenti anche i conduttori delFestival: Gabriele Corsi, Bianca Guaccero e Mariasole Pollio.Come sottolineato nel corso, questa sera ascolteremo per lavolta tutti i 29 brani dei Big in