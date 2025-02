Quotidiano.net - Sanremo 2025, Jovanotti fradicio sotto la pioggia fa impazzire il pubblico

Leggi su Quotidiano.net

, 11 febbraio– Uno spettacolo nello spettacolo. Solopuò trasformare un’ora diin uno show. E così le prove dell’esibizione che Lorenzo Cherubini porterà sul palco del Teatro Ariston questa sera per la prima serata del Festival disi sono trasformate in uno showl’acqua. Labattente però non ha scoraggiato nè i temerari musicisti - peraltro con un talento sconfinato - del supergruppo Rockin’ 1000 nè lo stesso. “Abbiamo portato i Rockin’ 1000 a, che figata” ha esclamatoil diluvio davanti all’ingresso principale del Teatro Ariston. Dove ha provato insieme alla band per ben due volte l’esibizione di questa sera.: stasera il cantautore (58 anni) sarà l’ospite d’onore della serata d’inaugurazione della 75ª edizione del Festival.