Sanremo 2025 Joan Thiele – Eco

Alessandra(Desenzano del Garda, 21 settembre 1991) nasce da madre campana e padre svizzero di origine colombiana. Trascorre tutta la sua infanzia in movimento tra Sud America, Canada, Caraibi, Nord Italia e Inghilterra, dove esordisce con il microfono in mano. Notata nel 2015 da Universal Music, pubblica il primo EP, a cui fa seguito con due singoli di successo (Taxi Driver e Armenia). Il 2018 è l’anno del suo primo album, Tango, che insieme al successivo EP Operazione oro la lancia nell’orbita di grandi nomi dell’hip hop italiano. Conta collaborazioni con Nitro, Marracash, Salmo e Gemitaiz. Nel 2022 pubblica Atti, disco che raccoglie tre singoli usciti l’anno precedente. Nel 2023 vince il premio David di Donatello come migliore canzone originale con Proiettili, colonna sonora del film Ti mangio il cuore in cui recita Elodie.