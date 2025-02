Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, il video messaggio a sorpresa di Papa Francesco: “La guerra è sempre una sconfitta”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una grande, grandissimadurante la prima puntata del Festival di. Carlo Conti – conduttore e direttore artistico della kermesse – aveva annunciato che sarebbe accaduto qualcosa di davvero speciale, ma forse nessuno avrebbe mai immaginato tanto. Poco prima dell’esibizione di Noa e Mira Awad sulle note di “Imagine”, è andato in onda un toccantedi.Il Santo Padre ha esordito così: “Carissimo Carlo, ho ancora nel cuore il ricordo della Giornata Mondiale dei Bambini, lo scorso maggio, tu eri con noi con il calore umano che ti contraddistingue, in quel bellissimo momento allo Stadio Olimpico con i bambini di tutto il mondo. Sai, la musica è bellezza, la musica è strumento di pace. È una lingua che tutti i popoli, in diversi modi, parlano e raggiunge il cuore di tutti.