Tpi.it - Sanremo 2025, il televoto: cos’è e come funziona al Festival

, ilalNon esistedisenza! Anche quest’anno dunque il pubblico da casa potrà votare i propri cantanti preferiti e contribuire così, insieme alle altre giurie, a decretare il vincitore di questa 75esima edizione, in programma dall’11 al 15 febbraioavvenuto lo scorso anno, aldiavrà un peso notevole ilche dirà la sua in tre serate su cinque: un modo quindi per rendere il pubblico protagonista. Ma ecco quando vota eildi.Nel corso della seconda e della terza serata le 15 canzoni in gara saranno invece votate dal pubblico attraverso ile dalla Giuria delle Radio. I due sistemi di votazione in Serata avranno un peso percentuale così ripartito:50%; Giuria delle Radio 50%.