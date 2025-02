Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, il mistero delle pupille dilatate di Fedez sul Green Carpet. Ansia sui social: ma c’è un trucco

In molti si chiedono, sull’onda della nuova puntata di “Falsissimo” di Fabrizio Corona andata online ieri sera, come starà. L’ex re dei paparazzi ha rivelato, tra le altre cose, che ha trovato il rapper in lacrime qualche giorno fa mentre gli supplicava di non rivelare altro sulla ex moglie Chiara Ferragni. Non solo Corona ha rilanciato, ma ha anche snocciolato il nome di un altro presunto amante della Ferragni, Naska. Quest’ultimo ha smentito tutto.Così dopo aver fatto una buona prova ieri sul palco dell’Ariston con la sua “Battito”,è apparso suled è finito dritto tra i trend. Questa volta a far parlare sono stati i suoi occhi.è apparso con un abito di Versace e un mazzo di fiori in mano. Ma gli scatti della sua passerella sono diventati subito virali sul web: a destare stupore e interrogativi tra fan e curiosi sono state ledel rapper talmenteda rendere anche l’iride sostanzialmente nera.