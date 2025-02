Sanremo 2025 il messaggio a sorpresa di Papa Francesco | La musica è strumento di pace

Leggi su Open.online

«Laè bellezza, èdi. Una lingua che tutti i popoli, in diversi modo, parlano e raggiunge il cuore di tutti». A dirlo èin un video-(a), inviato al Festival di. «Lapuò aiutare la convivenza dei popoli – continua -. Penso in questo momento a mia mamma che mi raccontava alcuni brani di opere liriche facendomi riconoscere il senso di armonia dei messaggi che lapuò donare. Pensando al tuo invito, penso ai tanti bambini che non possono cantare, non possono cantare la vita, e piangono e soffrono per colpa delle guerre e delle situazioni di conflitto. Non dimentichiamo mai che la guerra sempre è una sconfitta», conclude. Dopo la lettura deldel Pontefice, il conduttore e direttore artistico della kermesse Carlo Conti ha lasciato il palco alla cantante palestinese, con cittadinanza israeliana, Mira Awad e all’artista israeliana Noa.