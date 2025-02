Sanremo 2025 il festival parte con il botto | salta l’audio di Carlo Conti per 25 secondi

Leggi su Open.online

È l’omaggio a Ezio Bosso ad aprire la settantacinquesima edizione deldi. Il conduttore e direttore artistico della kermesse,, ha scelto il brano Following a Bird, tratto dall’album The 12th room (dodici stanze, come dodici sono le fasi della vita) del 2015, per ricordare il compositore, pianista, contrabbassista e direttore d’orchestra scomparso nel 2020. «Ricordatevi sempre la musica come la vita si può fare solo in un modo: insieme», la voce di Bosso durante l’omaggio. La sua esibizione al pianoforte sulle note della canzone nel 2016, nell’edizione condotta sempre da, incantò il Teatro Ariston e l’Italia intera. «Ezio, sei a!», aveva detto il conduttore a Bosso prima di ricordare alcuni momenti dell’infanzia del maestro, vissuti nella sua città, Torino.