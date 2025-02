Sanremo 2025 il Fantasanremo di Elly Schlein | Meloni capitana e bonus a Montaruli se risponde senza abbaiare

Leggi su Open.online

Anche la politica non è immune al Festival di. E, ora, anche al Fanta. A poche ore dall’inizio della kermesse canora più seguita d’Italia, il Partito Democratico si è sbizzarrito sui social. Sul proprio account Instagram, il partito ha realizzato un Fantaironico dove i politici della maggioranza di governo prendono il posto dei cantanti, con relativi puntie malus. Capitano della squadra (politica) del Pd?dubbio, Giorgia: 50 punti«se riferisce in Parlamento sul caso Almasri», mentre 15 malus «se dice di non essere ricattabile». Gli altri componenti della squadra disono: la ministra del Turismo Daniela Santanché, il vicepremier Matteo Salvini, il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Le riserve, invece, sono andate al ministro degli Interni Matteo Piantedosi e la deputata di FdI Augusta, diventata virale nei giorni scorsi per lo show del bau bau in diretta televisiva.