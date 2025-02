Velvetgossip.it - Sanremo 2025: il bilancio tra spese e guadagni da non perdere

Il Festival della Canzone Italiana, giunto alla sua 75esima edizione, si conferma come un evento di grande rilevanza, non solo per la musica italiana, ma anche dal punto di vista economico. La Rai ha annunciato di aver incassato ben 67 milioni di euro dalla raccolta pubblicitaria legata a questa edizione, un incremento significativo rispetto ai 60,2 milioni del 2024. Questo risultato non solo segna un record, ma evidenzia anche la capacità della Rai di attrarre investimenti pubblicitari in un contesto mediatico sempre più competitivo.Marcello Ciannamea, Direttore dell’Intrattenimento Prime Time, ha sottolineato come il Festival si sia trasformato in un evento virtuoso dal punto di vista economico. “Il Festival si autofinanzia totalmente con i ricavi pubblicitari, generando margini più che positivi per l’azienda”, ha dichiarato Ciannamea, evidenziando l’efficacia della strategia di ottimizzazione dei costi e dei ricavi messa in atto dalla Rai.