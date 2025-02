Lapresse.it - Sanremo 2025, i tormenti di Fedez: “Pago errore gravissimo”

Poche ore prima del suo esordio aè intervenuto ospite nel podcast ‘Pezzi’.“Le polemiche? Non posso lamentarmi perchéune mi dispiace che questopossa aver danneggiato altre persone vicine a me. Un. Sono molto preso emotivamente, mi sono aggrappato a un ramo di speranza per riallacciare una relazione a me cara e aggrappandomi a quel filo di speranza mi sono fatto trascinare in un pozzo”. Dichiarato. “Se ho mai pensato di mollare in corso il Festival? Non capisco come sia uscita, io non ho mai comunicato a nessuno di voler rinunciare a”, dice il rapper.“Vi confesso – aggiunge – che in un altro momento della mia vita mi sarei chiuso in casa e sarei caduto nell’oblio dell’autodistruzione per trovare qualcosa di positivo”.