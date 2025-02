Feedpress.me - Sanremo 2025: i look del red carpet. Michielin sfila in stampelle, brillano Giorgia, Elodie e Serena Brancale. Sguardo "alieno" per Fedez

Ieri sera il redinaugurale del Festival diha trasformato il Teatro Ariston in una passerella di stile e personalità. I 29 artisti in gara hannoto tra flash e applausi, mostrandoche spaziano dall'eleganza alla provocazione. Achille Lauro, sempre maestro di teatralità, ha scelto un completo total black impreziosito da una veletta, confermando il suo gusto per il provocatorio..