Tpi.it - Sanremo 2025, i favoriti per la vittoria del Festival: le quote

, iper ladel: le, bookmakers, scommesseChi sono iper lafinale deldi? Sono 30 i cantanti in gara in questa edizione condotta da Carlo Conti. Un mix tra giovani talenti, storici nomi della musica italiana e cantautori di talento. Chi sono isecondo gli scommettitori? Negli ultimi anni aldinon sono mancate di certo le sorprese sul vincitore della sezione dei Big. Tra isecondo i bookmakers i giovani amatissimi dal pubblico, che sicuramente si faranno sentire tramite il televoto.Tra questi troviamo Olly e Giorgia, con Elodie e Irama a seguire. Seguono Achille Lauro e Noemi, più staccati Fedez e Tony Effe. Da non sottovalutare anche Rocco Hunt, già capace di mettere a segno diversi tormentoni estivi.