Tpi.it - Sanremo 2025, i direttori e le direttrici d’orchestra presenti al Festival

, ie lealQuali sono ialdiin onda su Rai 1 dall’11 al 15 febbraio? L’orchestra che suonerà per tutte le cinque serate al teatro Ariston sarà diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli, direttore musicale del, storico direttorein numerose edizioni die trasmissioni Rai. Lui si occuperà di tantissime questioni legate all’orchestra comprese le sigle e le musiche relative agli ospiti. Alcuni artisti nel momento in cui scriviamo hanno già annunciato iscelti per guidarli durante le loro esibizioni al, altri invece li scopriremo in diretta nel corso delle serate. Vediamo l’elenco:Stefano AmatoFabio GurianEnzo Campagnali per Giorgia, Tony Effe e Rocco HuntStefano Amato e Mirko Onofrio per Brunori SASEnrico MelozziQuante puntateQuante puntate (serate) sono previste per ildisu Rai 1? In tutto andranno in onda cinque puntate (serate): la prima martedì 11 febbraio; l’ultima sabato 15 febbraio