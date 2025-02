Tpi.it - Sanremo 2025, i cantanti esclusi dal Festival

Leggi su Tpi.it

, idal, chi sono, scartati, nomiChi sono idaldi? Carlo Conti ha preso le redini della 75esima edizione deldella Canzone italiana, dopo i cinque anni a guida Amadeus, ed ha scelto 30 Big che prenderanno parte a. Un’edizione che presenta un cast molto ricco, tra giovani talenti, cantautori e qualche storico nome della musica italiana come Emis Killa, Fedez, Giorgia, Massimo Ranieri, Brunori Sas e tanti altri. Ma chi sono glidi? Un elenco ufficiale non c’è, ma possiamo fare dei nomi che in questi giorni hanno circolato tra i rumors.Tra i nomi diche sono rimasti fuori dal cast scelto da Carlo Conti troviamo senz’altro Chiara Galiazzo, che ha svelato di aver presentato un brano per il