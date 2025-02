Tpi.it - Sanremo 2025, Gianmarco Tamberi non si ritira e punta alle Olimpiadi di Los Angeles: l’annuncio dal palco dell’Ariston

non sinon sie ha sceltoper annunciarlo: il campione olimpico a Tokyo 2020, infatti, nei giorni scorsi aveva paventato la possibilità dirsi dall’attività agonistica dopo la delusione di Parigi 2024.Salito sulinsieme a Jovanotti, l’atleta ha dichiarato: “Dopo Parigi sono stati dei mesi molto duri perché quando si rincorre un sogno e il destino ti toglie tutto perdi coraggio e fiducia. Però mi rendo conto riguardando la mia carriera che quello che ha fatto la differenza non sono state le vittorie ma la volontà di riprovarci anche quando quelle difficoltà sono insormontabili. Ma ho voglia di riprovarci, ci vediamo a Los”.Recentemente il campione olimpico di Tokyo nel salto in alto, aveva scritto sulle stories del suo profilo Instagram: “Forse è giunto il momento di prendere quella decisione”.