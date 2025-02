Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, Gerry Scotti si mette improvvisamente a piangere, poi però stupisce tutti: ecco cosa ha fatto

Ieri durante le prove generali dei 29 Big in gara al Teatro Ariston di, in prima fila c’erano i co-conduttori di questa sera del Festival diAntonella Clerici (con la figlia Maelle) e, con al centro Carlo Conti. Nel momento in cui ha terminato di cantare Simone Cristicchi con “Quando sarai piccola” (in pole position per il Premio della critica, ma potrebbe riservare sorprese per la Top5) è successo qual. Il brano è delicato e parla della malattia della madre del cantautore, l’Alzheimer. Già il conduttore di PrimaFestival Gabriele Corsi si era commosso davanti a Cristicchi, condividendo anche lui l’esperienza, avendo il padre malato.E così è successo cheha estratto il fazzoletto dal taschino per asciugarsi le lacrime per la canzone di Cristicchi.