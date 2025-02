Sanremo 2025 Gaia – Chiamo io chiami tu

Leggi su Open.online

Gozzi (Guastalla, 29 settembre 1997), in arte solo, porta al Festival diil suo personalissimo sound ibrido tra funky, latino e ballad. Un ritmo che la cantante emiliana, figlia di madre brasiliana, ha ereditato dalle sue radici. Le prime esibizioni pubbliche con il microfono risalgono al 2016, quando solo 19enne arriva seconda a X Factor e pubblica l’EP New Dawns. L’ascesa continua e si perfeziona in pochi anni: apre i concerti dell’Oronero Tour di Giorgia, vince il talent Amici nel 2019 e pubblica il suo primo album Genesi (poi riedito in Nuova Genesi). Nel 2021 si classifica diciannovesima acon la sua Cuore amaro, sull’onda dei successi Chega e Coco Chanel. In quello stesso anno esce con il suo secondo album, Alma, e viene inserita dalla rivista Forbes tra i cinque under-30 italiani che avranno maggiore impatto nel mondo della musica.