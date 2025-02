Sanremo 2025, Francesca Michielin – «Fango in Paradiso»

Leggi su Open.online

Per(Bassano del Grappa, 25 febbraio 1995) il primo posto al Festival diè un sogno proibito. Per due volte ha calcato il palco del teatro Ariston come concorrente, per due volte si è classificata seconda: con Nessun grado di separazione nel 2016 e in coppia con Fedez nel 2021 con Chiamami per nome. Ora, portandoin, racconta il disagio della rottura di un rapporto «buttandoci dentro tutto».deve la sua notorietà a X Factor, talent canoro che vince a soli 17 anni. Nel 2014, anno in cui consegue la maturità classica, firma a due mani con Fedez il successo Magnifico, sei volte disco di platino. Nel 2016 dopo la rinuncia degli Stadio, vincitori di, tocca arappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest. Negli anni, in parallelo alla pubblicazione di cinque album, torna più volte come ospite all’Ariston e una volta – nel 2022 – in qualità di direttrice d’orchestra per un brano cantato da Emma Marrone.