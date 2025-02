Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, Fedez: “Le polemiche? Pago un errore gravissimo. Non vengo da un periodo in cui sono proprio Ironman. Le lenti a contatto? Le ho anche che prendono tutto il bulbo”

, dopo aver condiviso il messaggio sul suo messaggio in merito al brano “Battito“, è intervenuto in una delle sporadiche apparizioni promozionali sanremesi al podcast “Pezzi“. Anziil rapper ha svelato il mistero degli ormai famosi occhi nerissimi di ieri sera al Green Carpet che ha scatenato la preoccupazione dei fan. “Gli occhiapposto. Ieri avevo le. – ha rivelato – Quando si fanno le prove generali bisogna venire vestiti noncome saremo vestiti stasera ma in una certa maniera perché registrano dovesse succedere qualcosa. E quindi ho provato l’esibizione con le, poi ho dimenticato il portae quindi non ho potuto toglierle prima di fare il green carpet”.E ancora: “Nella canzone dico ‘dentro i miei occhi guerra dei mondi’ e mi è venuta questa idea di mettermi le, mai messe in vita mia.