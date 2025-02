Sbircialanotizia.it - Sanremo 2025, Fedez: “Gli occhi? Avevo le lenti. Le polemiche? Sto pagando errore grave”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il rapper: "In un altro momento della mia vita mi sarei chiuso in casa ad autodistruggermi"ha svelato il mistero dei suoi?completamente neri che non sono passati inosservati durante la sfilata del green carpet del Festival diche si è tenuta ieri, lunedì 10 febbraio. Ospite del podcast 'Pezzi', il .L'articolo: “Glile. Le? Sto” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.