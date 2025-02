Sanremo 2025 Fedez – Battito

Leggi su Open.online

Federico Lucia (Milano, 15 ottobre 1989), in arte, è uno di quei personaggi che non ha bisogno di presentazioni. Artista tuttofare, nasce e cresce nell’hip hop per poi affermarsi come influencer, produttore, imprenditore e personalità tv. Entra in contatto con la musica tramite le battaglie di freestyle rap, esplode nei primi anni ‘10 del Duemila raccogliendo oltre 80 dischi di platino. Un’ascesa continua che lo vede collaborare con artisti affermati come J-Ax e Francesca Michielin, con la quale si classifica secondo dietro ai Maneskin al Festival di2021 con Chiamami per nome. Nel 2023torna sul palco del teatro come ospite e si rende protagonista del celebre bacio in diretta tv con Rosa Chemical, che desta non poche polemiche. Al contempo, parallelamente alla musica, è stato uno storico giudice di X Factor nonché podcaster di successo (Muschio Selvaggio e Pulp) e conduce il comedy show di Amazon LOL: chi ride è fuori.