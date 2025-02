Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, Fabio Maria Damato ricomincia in sordina dal Festival. È il nuovo stylist di Irama con una nuova società

da. Dopo mesi di silenzio e di profilo basso, l’ex “braccio destro e sinistro” di Chiara Ferragni – come lei stesso lo ha più volte definito – è ripartito professionalmente dal. Ci sarebbe infatti lui dietro i look disul palco (e non solo) dell’Ariston. A cominciare dal cappotto firmato Balmain, un trench oversize strutturato in pelle (come i pantaloni) ed elmo metallico in mano, che il cantante ha sfoggiato ieri sera sul Green Carpet.sarebbe infatti lodel cantante, come ha rivelato nella sua newsletter Selvaggia Lucarelli.è ildiLa giornalista ha svelato che l’ex general manager di TBS Crew quest’anno ha “un piede dentro il”, lì dove due anni fa aveva accompagnato passo dopo passo Chiara Ferragni, al fianco di Amadeus come co-conduttrice nella prima e nell’ultima serata.