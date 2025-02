Panorama.it - Sanremo 2025: Elodie in conferenza stampa contro Giorgia Meloni

La primadiporta con sé le prime polemiche. Quello che da sempre è il Festival della Canzone diventa teatro politico quando durante il primo intra artisti e giornalisti,si è scagliatala Presidente del Consiglio,.Interrogata dall’inviato di Striscia la Notizia, Enrico Lucci, su un'ipotetica possibilità di votare per la leader di Fratelli d’Italia, la cantante ha risposto senza mezzi termini: «Non la voterei neanche se mi tagliassero una mano». La risposta è arrivata dopo che Lucci aveva ricordato un’intervista in cuiaveva dichiarato che non avrebbe mai votato per Elly Schlein perché la considera priva di carisma.Le parole della cantante hanno subito scatenato reazioni dentro e fuori dalla salaLucio Dalla.