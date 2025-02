Sanremo 2025 Elodie – Dimenticarsi alle sette

Leggi su Open.online

Alcuni a volte ritornano,al Festival ditorna sempre. Per la cantante romana si tratta della quinta volta sul palco dell’Ariston, di cui quattro da concorrente e una – nel 2021 – da co-conduttrice durante la seconda serata. Gli esordi nei talent show, tra il fallimento di X Factor e la vittoria sfiorata ad Amici 2015, sono un lontanissimo ricordo per una delle artiste più amate dai giovani. Nel 2017, grazie all’aiuto di Emma Marrone, esordisce acon Tutta colpa mia, che le vale un notevole ottavo posto. Dal 2020 in poi è quasi presenza fissa alla kermesse ligure: nel 2020 porta Andromeda, scritto dal “campione in carica” Mahmood, e nel 2023 arriva nona con il brano Due. Per ilè previsto il suo più grande tour, il The Stadium Show, che comprende tappe anche a San Siro (terza donna di sempre dopo Elisa e Alessandra Amoroso) e al «Diego Armando Maradona» di Napoli (prima cantante in assoluto).