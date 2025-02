Metropolitanmagazine.it - Sanremo 2025: ecco il testo di “La mia parola” di Shablo feat. Guè, Joshua, Tormento

Il produttorepromette di far scatenare il Teatro Ariston con La mia, brano in gara a, al quale prenderanno parte anche gli “ospiti” Guè,. Il pezzo avrà un ritmo incalzante e un sound che fonderà r&b e rap; protagonista è una città tutt’altro che ideale, fatta di rabbia e cemento, in cui si vive «senza soldi o alternative».Guè,sono presenti per rappresentare «tre generazioni diverse del rap», come ha spiegato lo stesso. «, con il gruppo Sottotono, era già un punto di riferimento quando ho iniziato a fare musica. Guè è mio coetaneo e abbiamo cominciato insieme.è giovane. Appartiene alle nuove leve del genere urban».. Guè,: ildi “La mia, Guè eÈ una street songPer dare quello che ho.