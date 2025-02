Tvzap.it - Sanremo 2025, dietro le quinte la confessione di Carlo Conti su Amadeus e Fiorello

Leggi su Tvzap.it

Personaggi tv.leladisu– Manca davvero poco alla prima attesissima puntata del festival di. Nella giornata di ieri, lunedì 10 febbraio, si è svolta la consueta conferenza stampa in cui, conduttore e direttore artistico, ha illustrato cosa ci aspetta. Inevitabili le domande su, come pure quelle sulla mancanza dei monologhi, di cui il presentatore toscano ha deciso di fare a meno.è stato fermato poiledall’«Ansa» e ha fatto unasui suoi predecessori. ( dopo le foto)Leggi anche: Fedez, il dettaglio sugli occhi sul red carpet afa discutereLeggi anche: “Non sta in piedi”:, situazione drammatica per il cantante dei ModàleladisuIn conferenza stampaha fatto capire di non temere il paragone con chi l’ha preceduto: «Non è una sfida, i numeri disono imbattibili.